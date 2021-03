Didattica a distanza e dispersione scolastica, Civico22 ha ‘sondato’ le famiglie beneventane (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSul tema scuola il movimento Civico 22 ha interrogato le famiglie beneventane. Nella nota stampa di seguito, l’esito del sondaggio: Di fronte alla grande difficoltà vissuta da famiglie e da studenti Civico22 ha deciso di porsi in un atteggiamento di ascolto verso la città. Nelle settimane scorse abbiamo lanciato un sondaggio sulla percezione della condizione di vita vissuta in questo anno tra scuola a distanza e scuola in presenza. Al sondaggio hanno risposto 634 famiglie e gli esiti del sondaggio sono ora pubblicati sul nostro sito internet www.civicoventidue.it. La lettura è chiara: le famiglie e gli studenti stanno affrontando con grandissimo disagio questa intermittenza, l’ago della bilancia oscilla tra il “discretamente” ed il “male” per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSul tema scuola il movimento Civico 22 ha interrogato le. Nella nota stampa di seguito, l’esito del sondaggio: Di fronte alla grande difficoltà vissuta dae da studentiha deciso di porsi in un atteggiamento di ascolto verso la città. Nelle settimane scorse abbiamo lanciato un sondaggio sulla percezione della condizione di vita vissuta in questo anno tra scuola ae scuola in presenza. Al sondaggio hanno risposto 634e gli esiti del sondaggio sono ora pubblicati sul nostro sito internet www.civicoventidue.it. La lettura è chiara: lee gli studenti stanno affrontando con grandissimo disagio questa intermittenza, l’ago della bilancia oscilla tra il “discretamente” ed il “male” per ...

Advertising

Corriere : «Noi papà e (soprattutto) mamme, forzati della didattica a distanza» - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didatti… - zaiapresidente : ?? L’ordinanza da me firmata in ottemperanza al Dpcm del 2 marzo, che prevede per i territori con incidenza dei cont… - anteprima24 : ** Didattica a distanza e dispersione scolastica, #Civico22 ha 'sondato' le famiglie beneventane **… - buonenotizie_it : La scuola italiana si è fermata ancora: erano 65 i giorni di stop già registrati dalla prima chiusura. Prima in Eur… -