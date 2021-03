Dida non ha dubbi: “Donnarumma adora il Milan. Europa League? Siamo fiduciosi…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte di Nelson Dida, storico ex portiere del Milan, e attuale preparatore proprio in rossonero. Tra i temi affrontati, quello del futuro di Donnarumma ma anche il prossimo match di Europa League contro il Manchester United.A tutto Didacaption id="attachment 1000831" align="alignnone" width="594" Dida Milan (getty images)/caption"Ho vissuto qui al Milan dieci anni, sono superfelice. L’Italia mi ha fatto crescere tantissimo, non soltanto sul piano tattico. Conosco la lingua e in un futuro questo mi aiuterà, ho studiato a Coverciano, ma non è soltanto questo. Si tratta di un senso di appartenenza. Il Milan è casa mia, anzi casa nostra. Anche di Kakà e di ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte di Nelson, storico ex portiere del, e attuale preparatore proprio in rossonero. Tra i temi affrontati, quello del futuro dima anche il prossimo match dicontro il Manchester United.A tuttocaption id="attachment 1000831" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Ho vissuto qui aldieci anni, sono superfelice. L’Italia mi ha fatto crescere tantissimo, non soltanto sul piano tattico. Conosco la lingua e in un futuro questo mi aiuterà, ho studiato a Coverciano, ma non è soltanto questo. Si tratta di un senso di appartenenza. Ilè casa mia, anzi casa nostra. Anche di Kakà e di ...

