Diana Del Bufalo ironizza sulla zona rossa e scoppia la polemica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come tutti, anche Diana Del Bufalo è insofferente alla zona rossa, ne parla con ironia ai fans ma scoppia la polemica L’esporsi troppo non giova sempre! Ne sa qualcosa Diana Del Bufalo che in questi giorni si è trovata nel caos di una vera polemica. Archiviata con ottimi risultati di ascolti e successo la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” in cui Diana Del Bufalo avevo un ruolo da protagonista in un intreccio che ha tenuto incollati alla serie fino alla fine, adesso l’attrice è più presente sui social. Sul suo profilo Instagram, come ci ha abituati da tempo, condivide molte cose della sua vita. Non solo gli impegni lavorativi, ma anche i momenti ludici, le collaborazione con i brand, le cene con gli ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Come tutti, ancheDelè insofferente alla, ne parla con ironia ai fans malaL’esporsi troppo non giova sempre! Ne sa qualcosaDelche in questi giorni si è trovata nel caos di una vera. Archiviata con ottimi risultati di ascolti e successo la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” in cuiDelavevo un ruolo da protagonista in un intreccio che ha tenuto incollati alla serie fino alla fine, adesso l’attrice è più presente sui social. Sul suo profilo Instagram, come ci ha abituati da tempo, condivide molte cose della sua vita. Non solo gli impegni lavorativi, ma anche i momenti ludici, le collaborazione con i brand, le cene con gli ...

AndreaDianetti : Cioè dopo quello che ha passato Lady DIANA, non le date neanche il beneficio del dubbio? Vabbè d'altronde non si sp… - SalesianiVomero : ?? Pagine e penne ??? ?? 19 marzo 2021 ore 11:00 Incontro con l'autore Luigi Ferraiuolo, autore del libro 'Don Peppe D… - FoodLooveer : RT @isoledipinte: How to be Diana Del Bufalo anche per una sola giornata - _funzioniamo : RT @llyfrausandrain: io ci provo a non fare la sottona ma poi diana del bufalo mi fa una storia zoommando su gianmarco saurino dicendo 'gua… - DardiValentina : RT @isoledipinte: How to be Diana Del Bufalo anche per una sola giornata -

Zona rossa, Diana del Bufalo: "Mi sono rotta il caz*o, violerò il Dpcm". Scoppia la polemica

