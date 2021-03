Diamanti, dopo il Consiglio di Stato: “Conferma per il risarcimento di mille bergamaschi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) dopo circa due anni di attesa, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha Confermato la responsabilità delle Banche Unicredit e Banco Bpm nella vendita dei Diamanti da investimento ma ne ha ridotto la sanzione comminata dall’Antitrust del 30%. Unicredit dovrà versare quindi 2,8 milioni mentre Banco Bpm 2,345 milioni. Confermate invece le sanzioni di 2 milioni e 1 milione di euro comminate rispettivamente alle società venditrici dei preziosi Idb (in fallimento) e Dpi spa (in liquidazione). A Bergamo, Adiconsum ha seguito e tutelato un migliaio circa di utenti rimasti impigliati nell’affaire. “È positivo il fatto che il Consiglio di Stato riaffermi la corresponsabilità delle banche e smentisca che fossero solo segnalatrici dei clienti ai broker, e in tal ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021)circa due anni di attesa, la VI Sezione deldihato la responsabilità delle Banche Unicredit e Banco Bpm nella vendita deida investimento ma ne ha ridotto la sanzione comminata dall’Antitrust del 30%. Unicredit dovrà versare quindi 2,8 milioni mentre Banco Bpm 2,345 milioni.te invece le sanzioni di 2 milioni e 1 milione di euro comminate rispettivamente alle società venditrici dei preziosi Idb (in fallimento) e Dpi spa (in liquidazione). A Bergamo, Adiconsum ha seguito e tutelato un migliaio circa di utenti rimasti impigliati nell’affaire. “È positivo il fatto che ildiriaffermi la corresponsabilità delle banche e smentisca che fossero solo segnalatrici dei clienti ai broker, e in tal ...

