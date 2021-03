Descalzi e Scaroni assolti. Le reazioni (e il commento di Renzi) (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, è stato assolto nel processo sulla presunta maxi tangente pagata nel 2011 dal gruppo petrolifero italiano e dal colosso olandese Shell per ottenere i diritti di esplorazione del giacimento Opl 245, al largo delle coste nigeriane. Il manager era imputato di corruzione internazionale. Sentenza di assoluzione anche per il suo predecessore e attuale presidente del Milan, Paolo Scaroni, e per tutti gli altri 13 imputati, comprese le due società Eni e Shell, finite sotto accusa per responsabilità amministrativa. Secondo i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano, “il fatto non sussiste”. Più chiaro, impossibile. La procura, rappresentata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Sergio Spadaro, aveva chiesto di condannare tutti gli imputati, proponendo 8 anni di carcere ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’amministratore delegato di Eni, Claudio, è stato assolto nel processo sulla presunta maxi tangente pagata nel 2011 dal gruppo petrolifero italiano e dal colosso olandese Shell per ottenere i diritti di esplorazione del giacimento Opl 245, al largo delle coste nigeriane. Il manager era imputato di corruzione internazionale. Sentenza di assoluzione anche per il suo predecessore e attuale presidente del Milan, Paolo, e per tutti gli altri 13 imputati, comprese le due società Eni e Shell, finite sotto accusa per responsabilità amministrativa. Secondo i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano, “il fatto non sussiste”. Più chiaro, impossibile. La procura, rappresentata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Sergio Spadaro, aveva chiesto di condannare tutti gli imputati, proponendo 8 anni di carcere ...

matteorenzi : L'assoluzione di Descalzi e Scaroni sulla vicenda Eni-Nigeria perché 'il fatto non sussiste' dimostra che la verità… - Agenzia_Ansa : Claudio Descalzi, ad di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale nel… - riotta : Caso Nigeria: assolti Descalzi, Scaroni, @eni Shell perché 'il fatto non sussiste'. - gmultatuli : RT @riotta: Caso Nigeria: assolti Descalzi, Scaroni, @eni Shell perché 'il fatto non sussiste'. - Majden3 : RT @dukana2: Processo #Eni #Nigeria, il tribunale di #Milano assolve tutti i 15 imputati: anche #Descalzi e #Scaroni. 'Il fatto non sussist… -