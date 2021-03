Dentro il cantiere del recupero del bellissimo chiostro piccolo di Sant’Agostino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Procedono i lavori di restauro all’interno del complesso di Sant’Agostino, una delle sedi dell’Università degli Studi di Bergamo. Il complesso monumentale di Sant’Agostino, fondato intorno al 1290 dai padri Eremitani è stato monastero fino al 1797, quando venne trasformato in caserma fino al 1966 per poi diventare uno dei centri nevralgici dell’ateneo bergamasco. Un progetto di conservazione e di restauro che vede da diversi anni in collaborazione il Comune di Bergamo e l’Unibg portando al rifacimento della splendida Aula Magna, inaugurata nel 2015. E che continua con il restauro del chiostro minore e delle facciate chiostro maggiore, che ha portato alla luce le magnifiche policromie degli archi e tracce di una Via Crucis affrescata in cui si vede in lontananza anche un abbozzo delle fortificazione che cintano ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Procedono i lavori di restauro all’interno del complesso di, una delle sedi dell’Università degli Studi di Bergamo. Il complesso monumentale di, fondato intorno al 1290 dai padri Eremitani è stato monastero fino al 1797, quando venne trasformato in caserma fino al 1966 per poi diventare uno dei centri nevralgici dell’ateneo bergamasco. Un progetto di conservazione e di restauro che vede da diversi anni in collaborazione il Comune di Bergamo e l’Unibg portando al rifacimento della splendida Aula Magna, inaugurata nel 2015. E che continua con il restauro delminore e delle facciatemaggiore, che ha portato alla luce le magnifiche policromie degli archi e tracce di una Via Crucis affrescata in cui si vede in lontananza anche un abbozzo delle fortificazione che cintano ...

