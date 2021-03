Demi Lovato violentata due volte, la prima a 15 anni: “Costretta a rivedere lo stupratore per lavoro” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un vaso di Pandora che continua a scoperchiarsi alla notizia di Demi Lovato violentata quando era ancora nel fiore della sua adolescenza. Per la popstar, come lei stessa racconta, la “prima volta” che dovrebbe essere un ricordo piacevole dell’esistenza fu “un vero schifo“. Demi Lovato violentata a 15 anni Il racconto agghiacciante è incluso nel documentario Dancing With The Devil di Demi Lovato in uscita il 23 marzo su YouTube Originals. Tra le varie indiscrezioni diffuse prima dell’annuncio della data ufficiale, la popstar aveva rivelato che il documentario sarebbe stata una cassa di risonanza, un modo per liberarsi definitivamente di fronte al suo pubblico. Demi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un vaso di Pandora che continua a scoperchiarsi alla notizia diquando era ancora nel fiore della sua adolescenza. Per la popstar, come lei stessa racconta, la “volta” che dovrebbe essere un ricordo piacevole dell’esistenza fu “un vero schifo“.a 15Il racconto agghiacciante è incluso nel documentario Dancing With The Devil diin uscita il 23 marzo su YouTube Originals. Tra le varie indiscrezioni diffusedell’annuncio della data ufficiale, la popstar aveva rivelato che il documentario sarebbe stata una cassa di risonanza, un modo per liberarsi definitivamente di fronte al suo pubblico....

