De Zerbi: “Cos’è successo? I giovani non sempre capiscono le cose al volo. Andranno in panchina o in tribuna. La rimonta si spiega così” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, non ha preso affatto bene la sconfitta in rimonta contro il Torino, ecco le sue parole a Sky Sport: “Cos’è successo? I giovani non sempre capiscono le cose al volo. Andranno in panchina o in tribuna. La rimonta si spiega così. Sono molto arrabbiato”. Ha avuto modo di confrontarsi con la squadra?“Io di solito non parlo mentre oggi ho già parlato. Non c’era bisogno dicessero niente, dovevano solo ascoltare”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, non ha preso affatto bene la sconfitta incontro il Torino, ecco le sue parole a Sky Sport: “? Inonlealino in. Lasi. Sono molto arrabbiato”. Ha avuto modo di confrontarsi con la squadra?“Io di solito non parlo mentre oggi ho già parlato. Non c’era bisogno dicessero niente, dovevano solo ascoltare”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @cippiriddu: @FBiasin Poi ci direte cos'ha fatto De Zerbi per meritare tutta questa considerazione. Il calcio si è dimenticato di Malesa… - sanchez_strada : RT @cippiriddu: @FBiasin Poi ci direte cos'ha fatto De Zerbi per meritare tutta questa considerazione. Il calcio si è dimenticato di Malesa… - DenverCartoons : RT @cippiriddu: @FBiasin Poi ci direte cos'ha fatto De Zerbi per meritare tutta questa considerazione. Il calcio si è dimenticato di Malesa… - cippiriddu : @FBiasin Poi ci direte cos'ha fatto De Zerbi per meritare tutta questa considerazione. Il calcio si è dimenticato d… - Ciblan3 : @Torrenapoli1 Prima di osannare De Zerbi, Italiano, Juric, ora Gotti e qualche altro ricordiamoci che il campionato… -