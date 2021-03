Daydreamer anticipazioni dal 22 al 25 marzo 2021: paura in casa di Sanem (Di mercoledì 17 marzo 2021) La grottesca vicenda del furto di creme si concluderà nelle puntate di Daydreamer dal 21 al 25 marzo 2021 grazie all’intervento dell’avvocato Metin. Quest’ultimo infatti riuscirà a far rilasciare tutto lo staff della Fikri Harika e riuscirà così a dimostrare che le creme sono realmente prodotte da Sanem. Purtroppo la situazione peggiorerà nel momento in cui tre bulli entreranno in casa della Aydin, seminando il terrore. Solamente l’intervento di Can riuscirà a cambiare le cose. Purtroppo a farne le spese sarà Ceycey, il quale resterà scioccato dal tentativo di aggressione. Sanem Intanto inizia a sospettare di Yigit e della tua buona fede. Ecco quello che accadrà nelle puntate di Daydreamer dal 21 al 25 marzo 2021 Lunedì 22 ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 17 marzo 2021) La grottesca vicenda del furto di creme si concluderà nelle puntate didal 21 al 25grazie all’intervento dell’avvocato Metin. Quest’ultimo infatti riuscirà a far rilasciare tutto lo staff della Fikri Harika e riuscirà così a dimostrare che le creme sono realmente prodotte da. Purtroppo la situazione peggiorerà nel momento in cui tre bulli entreranno indella Aydin, seminando il terrore. Solamente l’intervento di Can riuscirà a cambiare le cose. Purtroppo a farne le spese sarà Ceycey, il quale resterà scioccato dal tentativo di aggressione.Intanto inizia a sospettare di Yigit e della tua buona fede. Ecco quello che accadrà nelle puntate didal 21 al 25Lunedì 22 ...

Daydreamer anticipazioni 22-27 marzo: trame puntate Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz vengono portati via dalla polizia. Sarà Bulut a farli scarcerare. L’uomo si presenta in completo elegante dal commissario di polizia dichiarandosi l’avvocato del gruppo ...

