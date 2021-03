Daydreamer, anticipazioni: Can si riavvicina a Sanem, Yigit invece vuole danneggiare Sanem e si allea con Ceren (Di mercoledì 17 marzo 2021) Daydreamer, anticipazioni: vogliamo scoprire cosa vedremo tra qualche puntata? Huma cerca di telefonare a Can. Yigit le vuole parlare per fare dei piani Huma si sente sola ed annoiata e telefona a Can, ma il numero non risulta disponibile perché il giovane è in barca con Sanem e ha gettato il suo cellulare in mare. La madre, ignara di tutto, manda un messaggio al figlio, scrivendogli di chiamarla, poi telefona ad Yigit. L’editore seduto su una panchina in un parco, è sulle spine. Dice all’ex moglie di Aziz che è felice di sentirla e lei gli propone di pranzare insieme per parlare, ma lui le dice che non può: non ha tempo. Tuttavia le spiega che deve risolvere un problema, anzi che tutti i problemi sono a casa di Sanem. Vorrebbe mandare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 marzo 2021): vogliamo scoprire cosa vedremo tra qualche puntata? Huma cerca di telefonare a Can.leparlare per fare dei piani Huma si sente sola ed annoiata e telefona a Can, ma il numero non risulta disponibile perché il giovane è in barca cone ha gettato il suo cellulare in mare. La madre, ignara di tutto, manda un messaggio al figlio, scrivendogli di chiamarla, poi telefona ad. L’editore seduto su una panchina in un parco, è sulle spine. Dice all’ex moglie di Aziz che è felice di sentirla e lei gli propone di pranzare insieme per parlare, ma lui le dice che non può: non ha tempo. Tuttavia le spiega che deve risolvere un problema, anzi che tutti i problemi sono a casa di. Vorrebbe mandare ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni Daydreamer anticipazioni 18 marzo: Can sequestra Sanem Deren e Bulut si rendono conto che non ci sono più creme, quindi decidono di produrle mentre la scrittrice è bloccata in barca con Can.

DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 17 marzo: Ygit beccato.. DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 17 marzo DayDreamer Le Ali del Sogno torna in onda anche oggi, 17 marzo, nel pomeriggio di Canale5 quando finalmente l'atmosfera tra Can e ...

DayDreamer, anticipazioni sull'episodio di mercoledì 17 marzo Mediaset Play Uomini e Donne e Amici non vanno in onda il 18 marzo: il motivo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, il 18 marzo 2021, non andranno in onda. I programmi di punta del pomeriggio di Canale 5 subiscono uno stop e al loro posto saranno trasmessi altri titoli. P ...

Daydreamer, anticipazioni: Can si riavvicina a Sanem, Yigit invece vuole danneggiare Sanem e si allea con Ceren Daydreamer, anticipazioni: vogliamo scoprire cosa vedremo tra qualche puntata? Huma cerca di telefonare a Can. Yigit le vuole parlare per fare dei piani Huma si sente sola ed annoiata e telefona a Can ...

