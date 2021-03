Dantedì, canto VIII del Purgatorio e l’incontro con Nino Visconti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nell’atmosfera di un tenero tramonto il 10 aprile del 1300, si apre il canto VIII del Purgatorio, della Divina Commedia. Dante Alighieri è ancora nell’AntiPurgatorio, dove incontra nella valletta il nobile amico Nino Visconti, che con grande stupore non perde l’occasione per parlargli della sua vita ormai lontana. Il canto porta con sé il tema allegorico della tentazione, dal quale Dante mette in guardia il lettore sin dai primi versi. Il canto VIII del Purgatorio e la tentazione E’ il 10 aprile del 1300, o secondo altri commentatori il 27 Marzo, quando Dante Alighieri accompagnato da Virgilio e Sordello, incontrato nel canto precedente, giungono tra i negligenti. Il canto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nell’atmosfera di un tenero tramonto il 10 aprile del 1300, si apre ildel, della Divina Commedia. Dante Alighieri è ancora nell’Anti, dove incontra nella valletta il nobile amico, che con grande stupore non perde l’occasione per parlargli della sua vita ormai lontana. Ilporta con sé il tema allegorico della tentazione, dal quale Dante mette in guardia il lettore sin dai primi versi. Ildele la tentazione E’ il 10 aprile del 1300, o secondo altri commentatori il 27 Marzo, quando Dante Alighieri accompagnato da Virgilio e Sordello, incontrato nelprecedente, giungono tra i negligenti. Il...

