Dalla Regione 165mila euro per monitorare la frana di Tavernola

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Studi e interventi di modellazione, indispensabili per ottimizzare le attività di protezione civile necessarie ad affrontare l’emergenza conseguente al movimento franoso sul versante del Monte Saresano in comune diBergamasca sono stati finanziati daLombardia: lo prevede una delibera approvataGiunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni. “Su questa problematica – ha detto l’assessore Foroni – come annunciato abbiamo rispettato le promesse e messo a disposizione per i comuni e le comunità interessate i primi fondi necessari. Fondi che sono destinati a quelle attività che permettano gli studi, monitoraggi della situazione ancora più stringenti e l’adeguamento dei piani di emergenza”. “Purtroppo, – ha aggiunto Foroni – notiamo che ancora una volta le risorse deve ...