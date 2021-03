Dal Pino perde la pazienza e gela Lotito | «Basta | stai zitto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 marzo 2021) eri l’Assemblea di Lega che avrebbe dovuto discutere dell’assegnazione dei diritti tv si è conclusa con un nuovo nulla di fatto. Una riunione, scrive il Corriere della Sera, che si è infiammata fin dalle sue prime battute. “Sul tema relativo alla media company i toni si sono alzati.considerando chiusa la partita ha invitato Dala non mettere più in futuro ai voti la firma sul contratto preliminare con il consorzio CvcAdvent-Fsi. Il presidente lo hato: «», prima di rispondere ad Agnelli che con De Laurentiis non intende più far parte del comitato che tratta con i fondi. Dalha ricordato ai presidenti di Juventus e Napoli che il mandato era stato assegnato loro dall’assemblea e che pertanto sarebbe loro dovere rappresentare gli ...