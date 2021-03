Dal campo alla tv: Totti ‘contro’ Baggio, si accende la sfida – VIDEO (Di mercoledì 17 marzo 2021) In questo 2021 il calcio entra a gamba tesa nel mondo dello spettacolo. Giovedì in uscita la serie tv su Francesco Totti, a maggio il film su Baggio. Nella seconda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 marzo 2021) In questo 2021 il calcio entra a gamba tesa nel mondo dello spettacolo. Giovedì in uscita la serie tv su Francesco, a maggio il film su. Nella seconda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Tg3web : Da un campo profughi in Iran verso l'Europa, dove si ritrova però nella tendopoli di Moria. È il viaggio di Reziah,… - gennaromigliore : 500 mila vaccinazioni al giorno e copertura dell’80% entro la fine dell’estate. Grazie alle competenze messe in cam… - FBiasin : Secondo me i giornalisti in prima linea, che vanno sul campo, che entrano in contatto con le categorie a rischio e… - GruwFrequency : RT @ZenoPisani: Nelle ultime 5 partite le cifre di @gallinari8888 : 21,4 punti, 35/65 (54%) dal campo, 20/39 (51%) da tre, 19/19 (100%) tl… - PierluigiPugli1 : @VivianiSamuele Il mio preferito. Vallo a spiegare ai professori di oggi che questo giocava con rossi, Boniek, Bri… -