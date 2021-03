Da «smart working» a «caregiver», le parole inglesi da evitare secondo l'Accademia della Crusca (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi di recente si è interrogato sull’opportunità di usare a tutti i costi parole straniere nella nostra lingua italiana. E' successo nel corso della visita al Centro vaccinale di Fiumicino, mentre descriveva le misure di sostegno per smartworking e baby sitting: «Chissà perché dobbiamo usare tutte queste parole inglesi». Una necessità più volte espressa anche dall'Accademia della Crusca, che esprime la necessità vitale di salvaguardare la nostra lingua. Noi no. L'inglese ci piace, anche se siamo tra i fanalini di coda per capacità di parlarla correttamente. Ci distinguiamo per inglesizzare il gergo e persino per coniare nuovi termini, come è successo nel caso dei Navigator. In ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi di recente si è interrogato sull’opportunità di usare a tutti i costistraniere nella nostra lingua italiana. E' successo nel corsovisita al Centro vaccinale di Fiumicino, mentre descriveva le misure di sostegno pere baby sitting: «Chissà perché dobbiamo usare tutte queste». Una necessità più volte espressa anche dall', che esprime la necessità vitale di salvaguardare la nostra lingua. Noi no. L'inglese ci piace, anche se siamo tra i fanalini di coda per capacità di parlarla correttamente. Ci distinguiamo perzzare il gergo e persino per coniare nuovi termini, come è successo nel caso dei Navigator. In ...

