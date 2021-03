Da Michelle Hunziker a Laura Pausini | chi ha il cane più fashionista?

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il piumino firmato, il maglione di cachemire, la borsa must have… le vip non badano a spese quando si tratta di scegliere i capi da aggiungere al guardaroba. E questo vale tanto per il loro quanto per quello del proprio. Anche per l’amico a quattro zampe, infatti, scelgono con cura e attenzione cappottini e accessori di tutto rispetto, perfetti per essere sfoggiati durante le passeggiate quotidiane oppure per gli scatti social. Look coordinati Elena Barolo e il suoWhisky si sono “messi d’accordo” sul look. Entrambi in Cachemire Ballerina, indossano un morbidissimo maglione sui toni del blu (ma la ex velina ha anche i pantaloni in pendant). Lo stesso vale per Chiara Ferragni, che veste coordinata con la sua inseparabile Matilda: per entrambe una polo Ralph Lauren rossa per lo scatto social....