Da carcere a condominio sociale, al Mit un progetto da 8 milioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il progetto andrebbe a inserirsi nel Piano sulla rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso novembre. L'avviso, scaduto ieri, punta a promuovere ... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilandrebbe a inserirsi nel Piano sulla rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso novembre. L'avviso, scaduto ieri, punta a promuovere ...

Advertising

ansa_lombardia : Aggredita anziana invalida per lite in condominio, 2 in carcere - EugenioBerto70 : Aggredita anziana invalida per lite in condominio, 2 in carcere - AnsaLombardia : Aggredita anziana invalida per lite in condominio, 2 in carcere. Spinta a terra con violenza nel Milanese, è in gra… - mrcrto : Aggredita anziana invalida per lite in condominio, 2 in carcere - Cronaca - ANSA - CorriereQ : Aggredita anziana invalida per lite in condominio, 2 in carcere -