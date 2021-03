Cyberpunk 2077 si avvicina a tre mesi di assenza da PlayStation Store (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quello che è accaduto al lancio di Cyberpunk 2077 è qualcosa di molto raro e, probabilmente, non vedremo mai più niente di simile. Il titolo, annunciato come una delle più grandi uscite dello scorso anno, si avvicina ormai a tre mesi di assenza da PlayStation Store. Sony ha rimosso l'RPG dal suo negozio il 18 dicembre, dopo essere stata costretta a rivedere la sua politica di rimborso a causa dei numerosi problemi tecnici con il titolo. Una importante patch, promessa per la fine di febbraio, è stata posticipata alla seconda metà di marzo a seguito di un attacco informatico che ha impedito a molti dipendenti dello studio polacco CDPR di proseguire con i lavori sugli aggiornamenti. Gli udpate recenti hanno fatto poco per migliorare l'esperienza complessiva stando a ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quello che è accaduto al lancio diè qualcosa di molto raro e, probabilmente, non vedremo mai più niente di simile. Il titolo, annunciato come una delle più grandi uscite dello scorso anno, siormai a tredida. Sony ha rimosso l'RPG dal suo negozio il 18 dicembre, dopo essere stata costretta a rivedere la sua politica di rimborso a causa dei numerosi problemi tecnici con il titolo. Una importante patch, promessa per la fine di febbraio, è stata posticipata alla seconda metà di marzo a seguito di un attacco informatico che ha impedito a molti dipendenti dello studio polacco CDPR di proseguire con i lavori sugli aggiornamenti. Gli udpate recenti hanno fatto poco per migliorare l'esperienza complessiva stando a ...

