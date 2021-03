Cultura | Rampi Pd | ' serve piano nazionale spazi culturali nel Pnrr'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Prevedere undi opere pubbliche per creare nuovidellacome obiettivo del". Lo ha detto Robertodurante l'audizione del ministro dellanelle commissioni riunite di Camera e Senato. "Occorre programmare investimenti per il rinnovamento dei luoghi della. Secondo le linee di tendenza che vedono sempre di più convergere teatri, biblioteche musei versomultifunzionali. In particolare per le periferie e le aree più deboli del Paese per arrivare a definire un parametro minimo dili per abitante", ha aggiunto.

