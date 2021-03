Cts | il comitato che sbaglia e non paga mai

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il governo Draghi ha appena deciso di creare un nuovotecnico scientifico composto da 12 membri e guidato dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Ma il Cts precedente, composto in gran parte da burocrati e non da esperti, per mesi ha continuato a dire tutto (e il contrario di tutto) sulla pandemia. E a farne le spese sono stati gli italiani. Per fortuna degli italiani (speriamo) il governo Draghi ha deciso di creare un nuovotecnico scientifico composto da 12 membri e guidato dal presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. Un segno di discontinuità con il passato che tanto ha inciso sulle libertà degli italiani. Fino all'intervento del neo governo Draghi ci eravamo fidati di Agostino Miozzo. L'aria da montanaro burbero ma giusto. La praticità lontana della supponenza dottorale. Il piglio ...