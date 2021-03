Crotone | incontro tra l’Amministrazione comunale ed i sindacati dei pensionati Ggil | Cisl | Uil per il piano sociale di Zona

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Presenti all’il Sindaco Voce, l’assessore Pollinzi, il funzionario regionale Renato Gasperi, la dr.ssa Alessandra Mesoraca, funzionaria dei Servizi Sociali di, nonché Nicodemo Iacovino per lo SPI Cgil Area Vasta, Ilenia Lucà, segretaria prov.le Uil, Fortunato Foti segretario di Lega Spi Kr e Pasquale Scerra per la. Tra gli argomenti centrali dell’la riorganizzazione e il definitivo avvio dell’Ufficio die la costruzione del “di”. Si tratta di due indispensabili strumenti per allineare alla L. 328/2000, ovvero alla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e quindi alla DGR 503/2019, l’Ambito ...

