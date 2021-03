Cristina Marino e la foto che non ti aspetti: “Passione” (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attrice italiana, Cristina Marino, ha pubblicato una foto dal contenuto inaspettato ma carica di Passione. Vediamo di cosa si tratta Luca Argentero e Cristina Marino (Instagram)Cristina Marino è famosa non solo per la sua attività di attrice, ma anche per essere la compagna di Luca Argentero. Quest’ultimo ha dato prova con gli anni di essere uno degli attori emergenti più dotati. Tuttavia la sua ascesa verso la notorietà è iniziata nel 2003, anno in cui ha partecipato alla terza edizione del reality show “Il Grande Fratello”. Allora svolgeva ancora la professione di barman e, al termine dell’avventura nella casa più spiata d’Italia, si è classificato al terzo posto. A vincere in quell’occasione è stata Floriana Secondi. Il consenso ... Leggi su kronic (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attrice italiana,, ha pubblicato unadal contenuto inaspettato ma carica di. Vediamo di cosa si tratta Luca Argentero e(Instagram)è famosa non solo per la sua attività di attrice, ma anche per essere la compagna di Luca Argentero. Quest’ultimo ha dato prova con gli anni di essere uno degli attori emergenti più dotati. Tuttavia la sua ascesa verso la notorietà è iniziata nel 2003, anno in cui ha partecipato alla terza edizione del reality show “Il Grande Fratello”. Allora svolgeva ancora la professione di barman e, al termine dell’avventura nella casa più spiata d’Italia, si è classificato al terzo posto. A vincere in quell’occasione è stata Floriana Secondi. Il consenso ...

