Cristiano Ronaldo Real Madrid, l’annuncio del presidente della Liga (Di mercoledì 17 marzo 2021) Javier Tebas ha parlato dell’ipotetico ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo al Real Madrid è diventato un tema caldo del mercato anche in Spagna. Il presidente della Liga Tebas, in un’intervista a Marca, ha spalancato le porte al ritorno del fuoriclasse della Juventus al Real Madrid. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 «Sarebbe una grande notizia per il calcio spagnolo. Continua a fare la differenza, è ancora un genio e un crack. Un suo ritorno a Madrid sarebbe bello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Javier Tebas ha parlato dell’ipotetico ritorno aldialè diventato un tema caldo del mercato anche in Spagna. IlTebas, in un’intervista a Marca, ha spalancato le porte al ritorno del fuoriclasseJuventus al. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 «Sarebbe una grande notizia per il calcio spagnolo. Continua a fare la differenza, è ancora un genio e un crack. Un suo ritorno asarebbe bello». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Squawka : ? Robert Lewandowski ? Cristiano Ronaldo ? Lionel Messi Three legendary goal-scorers. ?????? - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - SkySportsRetro : 'Ronaldo's my boy' Sir Alex Ferguson on Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. - albrighton_ : Didier Drogba. 2012 Cristiano Ronaldo. 2019 Robin Van Persie. 2014 Lionel Messi. 2009 - MarcoM17375606 : RT @CavBiancoNero3: Goal in Champions League: Cristiano Ronaldo - 134 Ronaldo 'quello vero' - 14 Ho concluso vostro onore. -