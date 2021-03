**Crisi: Passera, 'disagio sociale mette a rischio democrazia, tutelare lavoro vero'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "La storia dice che quando si accumula troppo disagio sociale per un periodo troppo lungo, si creano forme di protesta, rabbia e depressione difficili da gestire. La storia dell'ultimo secolo dimostra, purtroppo, che possono saltare le democrazie". Così Corrado Passera, fondatore e ceo di illimity, in un'intervista all'Adnkronos. La crisi legata al Covid, sommata alla già precedente mancanza di crescita economica, rischia di avere ripercussioni gravi sul tessuto sociale. "Se pensiamo ai dati recenti sulle nuove povertà e li aggiungiamo ai 10 milioni di italiani che da tempo non hanno lavoro o ne hanno uno che non garantisce un reddito sufficiente, non siamo lontani da una situazione di disagio difficilmente sopportabile da una società", spiega. Una 'bomba' ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "La storia dice che quando si accumula troppoper un periodo troppo lungo, si creano forme di protesta, rabbia e depressione difficili da gestire. La storia dell'ultimo secolo dimostra, purtroppo, che possono saltare le democrazie". Così Corrado, fondatore e ceo di illimity, in un'intervista all'Adnkronos. La crisi legata al Covid, sommata alla già precedente mancanza di crescita economica, rischia di avere ripercussioni gravi sul tessuto. "Se pensiamo ai dati recenti sulle nuove povertà e li aggiungiamo ai 10 milioni di italiani che da tempo non hannoo ne hanno uno che non garantisce un reddito sufficiente, non siamo lontani da una situazione didifficilmente sopportabile da una società", spiega. Una 'bomba' ...

