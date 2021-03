Crisanti | “Stop AstraZeneca reazione di panico della politica Nessuna evidenza scientifica”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Sono state decisioni politiche prese senza alcuna consultazione o supporto con i tecnici. Secondo me si è trattato di unadida parte”. Ad affermarlo a Sky tg 24 è Andrea, direttore del dipartimento Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera Padova, sul vaccino. “Abbiamo un cts, è stato consultato? in Inghilterra sono stati vaccinati in 11 milioni e non è successo niente”, aggiunge. “Ora che il processo è iniziato deve andare fino in fondo. Si facciano le indagini fino in fondo”, sottolinea? “Si è trattata di unadi” “Sarà compito ...

Di fatto - ha spiegato- i medici sono semplici esecutori. Non c' proprio bisogno di questo scudo . Le persone sono consapevoli degli eventuali effetti collaterali, non c' per il momento ...Si facciano le indagini fino in fondo', sottolinea ancoraAndrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, ha usato parole molto dure per commentare la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca ..." Reazione da panico della politica, il Cts non è stato neanche consultato per prendere queste decisioni " ha detto a Sky ...