Cribs Italia | alla scoperta delle case dei personaggi famosi

(Di mercoledì 17 marzo 2021)sbarca su MTVè ai nastri di partenza. Dal 17 marzo in prima serata su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) si può infatti curiosare nelle dimorecelebrity di casa nostra. Nel linguaggio corrente americano, “crib” significa “casa”. E la casa rappresenta sempre di più l’identità L'articolo proviene da Novella 2000.

Preparatevi a sbirciare. Dal 17 marzo alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) per la prima volta arriva MTV, lo storico show che ti porta nelle case dove vivono le star in un' edizione tutta italiana. Sedici puntate con alcuni dei più famosi protagonisti del mondo del web, della musica, dello ...Il format sbarca nel Bel Paese: ecco chi sono i vip ...Tutto sulla versione di Cribs Italia: le anticipazioni sul nuovo programma di MTV attraverso cui conosceremo le vite e le case dei VIP!MTV Cribs Italia mercoledì 17 marzo quali case saranno mostrate, i protagonisti della trasmissione di MTV come vederla ...