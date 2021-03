Creval | Credit Agricole acquisterà quota Algebris anche se OPA fallisce

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) –Italia ha modificato l’accordo con, fondo di investimento fondato da Davide Serra, ela suadel 5,38% inse l’offerta pubblica di acquisto per la banca italiana non andasse a buon fine. Lo scorso novembre CréditItalia ha annunciato un’OPA da 10,5 euro per azione sulo Valtellinese, per un investimento totale di 737 milioni di euro. L’operazione ha riscontrato l’opposizione di diversi soci della banca lombarda, maha invece annunciato per tempo l’impegno a vendere. La divisione italiana della franceseha dichiarato cheladi ...

Credit Agricole Italia ha modificato l'accordo con Algebris, fondo di investimento fondato da Davide Serra, e acquisterà la sua quota del 5,38% ...
In base al nuovo contratto, che varia l'intesa siglata il 22 novembre in concomitanza con l'annuncio dell'offerta sulla banca valtellinese, il fondo di Davide Serra consegnerà il 5,38% in suo possesso ...