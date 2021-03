Covid, Von Der Leyen: “Il certificato vaccinale europeo aiuterà la ripresa” (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Alessio Pisanò Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) di Alessio Pisanò

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La proposta Ue per i pass verdi Covid. Von der Leyen, Reynders e Breton presentano un nuovo pacchetto di… - Linkiesta : La caotica organizzazione del Belgio per vaccinare i funzionari Ue. Gran parte dei 21 mila rappresentanti, tra cui… - secolotrentino : UE presenta i “pass verdi Covid”. Von der Leyen: “puntiamo ad aiutare gli Stati a tornare a mobilità in sicura e co… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | La proposta Ue per i pass verdi Covid. Von der Leyen, Reynders e Breton presentano un nuovo pacchetto di misur… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | La proposta Ue per i pass verdi Covid. Von der Leyen, Reynders e Breton presentano un nuovo pacchetto di misur… -