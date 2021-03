Covid Veneto, 2.191 contagi e 59 morti: bollettino 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.191 i contagi da coronavirus in Veneto resi noti oggi, 17 marzo, secondo il bollettino della regione. Vengono segnalati altri 59 morti. L’incidenza si attest al 5,23%. Secondo il report negli ospedali della regione sono attualmente ricoverati 1.807 malati di Covid 19, 1.600 in area non critica e 207 in terapia intensiva. “Spero che le restrizioni non debbano essere reiterate – ha affermato il governatore Luca Zaia – confido davvero che dopo Pasqua si possa vedere non solo la luce ma un bel ‘faro’ in fondo al tunnel. Ma, non bisogna finire in ospedale. I numeri dell’epidemia e dei ricoveri stanno aumentando decisamente”. Il governatore ha spiegato che le previsioni della regione danno “i numeri in crescita fino a tutto marzo che sarà il periodo più ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 2.191 ida coronavirus inresi noti oggi, 17, secondo ildella regione. Vengono segnalati altri 59. L’incidenza si attest al 5,23%. Secondo il report negli ospedali della regione sono attualmente ricoverati 1.807 malati di19, 1.600 in area non critica e 207 in terapia intensiva. “Spero che le restrizioni non debbano essere reiterate – ha affermato il governatore Luca Zaia – confido davvero che dopo Pasqua si possa vedere non solo la luce ma un bel ‘faro’ in fondo al tunnel. Ma, non bisogna finire in ospedale. I numeri dell’epidemia e dei ricoveri stanno aumentando decisamente”. Il governatore ha spiegato che le previsioni della regione danno “i numeri in crescita fino a tuttoche sarà il periodo più ...

