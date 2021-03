Covid Valle d’Aosta | oggi 49 contagi e un morto | bollettino

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 49 i nuovida Coronavirus insecondo ildi. Da ieri è stato registrato un. I ricoverati in ospedale persono 15, due in terapia intensiva e 352 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7626, + 24 rispetto a ieri. Il totale dei tamponi effettuati fino adsono 85.295, + 902, di cui 7.453 processati con test antigienico rapido. Con il decesso registratoinsalgono a 419 i decessi da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sono 49 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 8414. È quanto emerge dal bollettino di aggiornamento sanitario della ... Sono oltre 7 milioni le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia ... 81,9% degli 8.597.500 di dosi consegnate, con la Valle d'Aosta che ne ha somministrate il 91,7%, seguita dalla provincia ...