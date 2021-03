Covid, vaccini: caos nel Sannio per le categorie delle persone fragili (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ caos nel Sannio per le richieste di prenotazione alle vaccinazioni per i pazienti che rientrano nella categoria “fragili” che da questa mattina – secondo una disposizione della Regione Campania – avrebbero potuto effettuare solo tramite i loro medici curanti. In realtà, diversi pazienti hanno visto rifiutarsi tale richiesta in quanto i medici di medicina generale si “sono detti impossibilitati a farlo in quanto non avevano direttive chiare dalla Regione, non avevano una password per l’accesso al portale dedicato e, cosa non da poco, non erano organizzati ad effettuare questo servizio che richiede tempo per l’espletamento burocratico della richiesta che deve essere personalizzato per ogni singolo paziente”. “In poche battute – spiega il dottor Antonio Pacelli, segretario regionale del FISMU – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’nelper le richieste di prenotazione alle vaccinazioni per i pazienti che rientrano nella categoria “” che da questa mattina – secondo una disposizione della Regione Campania – avrebbero potuto effettuare solo tramite i loro medici curanti. In realtà, diversi pazienti hanno visto rifiutarsi tale richiesta in quanto i medici di medicina generale si “sono detti impossibilitati a farlo in quanto non avevano direttive chiare dalla Regione, non avevano una password per l’accesso al portale dedicato e, cosa non da poco, non erano organizzati ad effettuare questo servizio che richiede tempo per l’espletamento burocratico della richiesta che deve essere personalizzato per ogni singolo paziente”. “In poche battute – spiega il dottor Antonio Pacelli, segretario regionale del FISMU – ...

Agenzia_Ansa : È iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid Moderna sui bambi… - RaiNews : 'Abbiamo autorizzato vaccini che possono evitare le morti da Covid. Gli eventi avversi sono molto rari, e dobbiamo… - lucfontana : Il punto sui vaccini contro il Covid (via @Corriere) - tamangha : RT @AleGrowth: Non è vero che la gente non si fida dei vaccini. La gente non si fida di chi dice di fidarsi dei vaccini. Perché sono gli st… - Bolpet : RT @MarcoRizzoPC: Il primo ministro bulgaro Borisov ha dichiarato in una conferenza stampa che Bruxelles ha chiesto ai paesi membri dell'UE… -