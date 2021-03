Covid, Ue conferma obiettivo 300 mln dosi vaccino in 2° trimestre (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Commissione Europea conferma l’obiettivo di avere nel secondo trimestre 2021 consegne di vaccini anti-Covid per “300 milioni di dosi”, che è la cifra “complessiva per tutte le compagnie” farmaceutiche che hanno sieri approvati (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson). Lo dice il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, in briefing con la stampa a Bruxelles. L’obiettivo viene confermato malgrado l’accordo con Pfizer/BioNTech per anticipare la consegna di 10 mln di dosi nel secondo trimestre, annunciato poco fa, cosa che dovrebbe portare il totale delle consegne da parte della cordata Usa-Germania a 200 mln. Alla domanda se siano inclusi nella stima dei 300 mln anche i 55 mln di dosi del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Commissione Europeal’di avere nel secondo2021 consegne di vaccini anti-per “300 milioni di”, che è la cifra “complessiva per tutte le compagnie” farmaceutiche che hanno sieri approvati (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson). Lo dice il portavoce capo della Commissione Eric Mamer, in briefing con la stampa a Bruxelles. L’vieneto malgrado l’accordo con Pfizer/BioNTech per anticipare la consegna di 10 mln dinel secondo, annunciato poco fa, cosa che dovrebbe portare il totale delle consegne da parte della cordata Usa-Germania a 200 mln. Alla domanda se siano inclusi nella stima dei 300 mln anche i 55 mln didel ...

