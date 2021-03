Covid Toscana, oggi 1.275 contagi: bollettino 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 1.275 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 marzo, secondo i dati del bollettino anticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.275 su 24.938 test di cui 16.398 tamponi molecolari e 8.540 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,11% (12,3% sulle prime diagnosi)”, scrive il presidente della Regione. “Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Forza Toscana!”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 1.275 ida coronavirus in, 17, secondo i dati delanticipato su Facebook dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 1.275 su 24.938 test di cui 16.398 tamponi molecolari e 8.540 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,11% (12,3% sulle prime diagnosi)”, scrive il presidente della Regione. “Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Forza!”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

