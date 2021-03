Covid, Speranza: «Ancora altri sacrifici per le persone» ma «svolta è vicina» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca, l'arrivo delle dosi in generale e gli scenari della battaglia contro il Covid. Sono tanti i temi trattati dal ministro della Salute Roberto Speranza in delle dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera (Edizione 17 marzo 2021) nell'ambito del talk sulla sanità di Rcs Academy. E dalle parole dell'esponente del governo è emerso un messaggio che è sia di monito rispetto al fatto che ci sarà Ancora da combattere contro il virus, ma anche di concreta proiezione ad un futuro migliore. AstraZeneca: Speranza spiega la situazione Il tema più caldo resta la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il messaggio che deve essere veicolato su è il momentaneo provvedimento è solo precauzionale. «Ora - ha detto Speranza - si attende per giovedì il giudizio sui nuovi dati ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca, l'arrivo delle dosi in generale e gli scenari della battaglia contro il. Sono tanti i temi trattati dal ministro della Salute Robertoin delle dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera (Edizione 17 marzo 2021) nell'ambito del talk sulla sanità di Rcs Academy. E dalle parole dell'esponente del governo è emerso un messaggio che è sia di monito rispetto al fatto che ci saràda combattere contro il virus, ma anche di concreta proiezione ad un futuro migliore. AstraZeneca:spiega la situazione Il tema più caldo resta la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il messaggio che deve essere veicolato su è il momentaneo provvedimento è solo precauzionale. «Ora - ha detto- si attende per giovedì il giudizio sui nuovi dati ...

