Covid Sicilia, 782 contagi e 12 morti: bollettino 17 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 782 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 12 le persone morte e 581 i pazienti dimessi o guariti, secondo il bollettino diffuso oggi 17 marzo. In tutto nell’isola sono 14.965 i positivi, 189 in più rispetto a ieri, e di questi 734 sono ricoverati in regime ordinario, 116 in terapia intensiva e 14.115 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 782 i nuovi casi di19 registrati nelle ultime 24 ore in. Sono 12 le persone morte e 581 i pazienti dimessi o guariti, secondo ildiffuso oggi 17. In tutto nell’isola sono 14.965 i positivi, 189 in più rispetto a ieri, e di questi 734 sono ricoverati in regime ordinario, 116 in terapia intensiva e 14.115 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Sicilia Sciacca e Regalbuto da giovedì in 'zona rossa' #covid - repubblica : Covid Sicilia, grave insegnante di Gela vaccinata il primo marzo: aperta un'inchiesta - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - PressFutura : L'aggiornamento dei dati #FuturaPress #covid #coronavirus - LiveSicilia : Il Covid rialza la testa, 782 nuovi casi e più ricoveri in Sicilia -