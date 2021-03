Covid | Sala | ' Sulla chiusura delle scuole abbiamo esagerato' | Infermieri verso addio all' esclusività per vaccinare fuori da orario lavoro

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Giuseppeentra a gamba tesa nel dibattitoscuola: 'Sul tema della' , ha detto infatti il sindaco di Milano, sottolineando che 'non possiamo non ...

commenta 'Sul tema della chiusura delle scuole abbiamo esagerato'. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe, precisando che 'non possiamo non vedere il disagio che hanno i ragazzi, si stanno sviluppando patologie gravissime. Stiamo chiedendo un po' troppo e abbiamo esagerato con la Dad'.Ad ammetterlo è il sindaco di Milano, Giuseppe, chiarendo che 'stiamo chiedendo un po' troppo ...11 Lazio, dal 20 marzo disponibile l'attestato vaccinale anti -A partire dal 20 marzo nel ...L’intervento allora saltò per lavori nella sala operatoria e non fu più programmato perché scoppiò la seconda ondata Covid. Un mese fa le è stata comunicata la nuova data del 18 marzo. Ieri la donna è ..."Abbiamo esagerato e stiamo esagerando sul tema della chiusura delle scuole, non possiamo non vedere il disagio che i ragazzi hanno, si stanno sviluppando patologie gravissime da disagio".