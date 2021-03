Covid | Sala | ' Su chiusura scuole abbiamo esagerato' - Bonomi | ' Ok da 6mila imprese per somministrazione vaccini'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Giuseppeentra a gamba tesa nel dibattito sulla scuola : 'Sul tema delladelle' , ha detto infatti il sindaco di Milano, sottolineando che 'non possiamo non ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sala

Il presidente di Confindustria , Carlo Bonomi, annuncia intanto che 6mila imprese hanno dato la propria disponibilità per somministrare il vaccino antisul posto di lavoro.: 'Con la ...A Milano , in piazza Scala, alle 11 il sindaco Giuseppericorderà le vittime della pandemia. ... a Firenze , ricorderà i morti fiorentini a causa del: sarà scoperta, alle 13.30, alla ...Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in tutta Italia il 18 marzo per la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. La commemorazione è stata istituita con l'approvazione defin ...Il sindaco di Milano e il leader di Confindustria sui vaccini si sono mostrati critici nei confronti della gestione Ue ...