Covid: ricordo vittime, domani Palazzo Lombardia e Pirelli illuminati (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – “domani, giovedì 18 marzo, in occasione della ‘Giornata nazionale per le vittime del Covid’, bandiere a mezz’asta in tutte le sedi della Regione Lombardia. Inoltre, a Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali, alle ore 11, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. La sera, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore”. Lo fa sapere la Regione. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni in ricordo delle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – “, giovedì 18 marzo, in occasione della ‘Giornata nazionale per ledel’, bandiere a mezz’asta in tutte le sedi della Regione. Inoltre, a, ae nelle altre sedi territoriali, alle ore 11, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle. La sera, i belvedere disarannocon il tricolore”. Lo fa sapere la Regione. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni indelle ...

