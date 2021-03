Covid: questionario con domande 'solo per donne', l'ospedale lo ritira (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (*solo per donne) Biancheria (*solo per donne)". Sono le voci di un questionario sottoposto dalla Asst Rhodense ai pazienti guariti dal Covid-19 che si presentano in ospedale per un controllo. A denunciare il questionario 'maschilista' è Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, in un post sui social, commentando "Regione Lombardia anno 2021". Lo stesso Paladini, su Twitter, fa poi sapere che l'ospedale si è scusato e ha annunciato l'immediato ritiro del questionario retrogrado: "La direttrice generale dell'Asst Rhodense spiega l'errore (di traduzione) vabbè.. ma la cosa importante è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Preparazione del cibo (*per le) Governo della casa (*per) Biancheria (*per)". Sono le voci di unsottoposto dalla Asst Rhodense ai pazienti guariti dal-19 che si presentano inper un controllo. A denunciare il'maschilista' è Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, in un post sui social, commentando "Regione Lombardia anno 2021". Lo stesso Paladini, su Twitter, fa poi sapere che l'si è scusato e ha annunciato l'immediato ritiro delretrogrado: "La direttrice generale dell'Asst Rhodense spiega l'errore (di traduzione) vabbè.. ma la cosa importante è ...

