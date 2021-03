Covid: quarantena per i vaccinati, distanza di sicurezza e tutte le nuove regole anti contagio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Covid non è ancora battuto. I sacrifici chiesti fin da inizio pandemia non sono bastati ad uscirne fuori. Adesso, con il piano di vaccinazione partito, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Occorre però continuare ad adottare tutte le misure di contenimento con cui la popolazione ormai si è dovuta confrontare e semmai, aumentarne ancora la portata. Questo è ciò che chiedono le autorità competenti in materia, ovvero: l'Agenzia italiana del farmaco, il Ministero della Salute, l'Istituto superiore di Sanità e l'Inail. Le regole di comportamento anti-contagio Covid Con un documento unico prodotto in solido da Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, Agenzia Italiana del farmaco e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilnon è ancora battuto. I sacrifici chiesti fin da inizio pandemia non sono bastati ad uscirne fuori. Adesso, con il piano di vaccinazione partito, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Occorre però continuare ad adottarele misure di contenimento con cui la popolazione ormai si è dovuta confrontare e semmai, aumentarne ancora la portata. Questo è ciò che chiedono le autorità competenti in materia, ovvero: l'Agenzia italiana del farmaco, il Ministero della Salute, l'Istituto superiore di Sanità e l'Inail. Ledi comportamentoCon un documento unico prodotto in solido da Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, Agenzia Italiana del farmaco e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si ...

