Covid | portavoce governo francese | ' su AstraZeneca dati rassicuranti' **

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Parigi, 17 mar. (Adnkronos) - Sul vaccino di"isono". Lo ha dichiarato ildel, Gabriel Attal rispondendo in conferenza stampa alle domande dei giornalisti sulla decisione di sospendere la somministrazione del vaccino in Francia. "Isono, gli effetti collaterali sono molto rari", ha affermato Attal, assicurando la ripresa della vaccinazione con"senza ritardo" non appena le autorità europee avranno dato il via libera.

Ultime Notizie dalla rete : **Covid portavoce

