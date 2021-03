**Covid: Passera, '170 mld a imprese con garanzie pubbliche, moratoria va estesa'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Moratorie e garanzie pubbliche stanno permettendo alle imprese di resistere alla crisi generata dal Covid e le banche stanno facendo la loro parte per aiutare ad uscire da una situazione critica per il Paese. Lo sostiene Corrado Passera, fondatore e ceo di illimity, intervistato dall'Adnkronos. Secondo il banchiere "per uscire bene" da una situazione "sicuramente molto critica dell'economia italiana ed europea serve il contributo di tutti" e ci vuole "un contesto di regole e investimenti pubblici - sia a livello nazionale che europeo - per innescare e rafforzare la crescita". In questo contesto le banche, a differenza della crisi del 2011, "si stanno dimostrando uno strumento per superare la crisi e non una delle ragioni che l'hanno generata. Nel loro insieme, possono affrontare l'attuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Moratorie estanno permettendo alledi resistere alla crisi generata dal Covid e le banche stanno facendo la loro parte per aiutare ad uscire da una situazione critica per il Paese. Lo sostiene Corrado, fondatore e ceo di illimity, intervistato dall'Adnkronos. Secondo il banchiere "per uscire bene" da una situazione "sicuramente molto critica dell'economia italiana ed europea serve il contributo di tutti" e ci vuole "un contesto di regole e investimenti pubblici - sia a livello nazionale che europeo - per innescare e rafforzare la crescita". In questo contesto le banche, a differenza della crisi del 2011, "si stanno dimostrando uno strumento per superare la crisi e non una delle ragioni che l'hanno generata. Nel loro insieme, possono affrontare l'attuale ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Passera, 'servono regole meno rigide su passività, Npl gestibili'**... - TV7Benevento : **Covid: Passera, '170 mld a imprese con garanzie pubbliche, moratoria va estesa'**... - spatresano : RT @christi38428233: #salvini una garanzia !! Speriamo non dica che il #milan andrà sicuramente in #ChampionsLeague e che il #Covid_19 pas… - christi38428233 : #salvini una garanzia !! Speriamo non dica che il #milan andrà sicuramente in #ChampionsLeague e che il #Covid_19… - romolo60 : @AleGrowth Non mollare e goditi la vita nonostante il momento difficile Covid che passerà -