Covid: Oms Europa, 'pochi eventi gravi su mln vaccinati, continuare campagne' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Il numero di eventi avversi gravi identificati dopo la vaccinazione anti-Covid è estremamente basso tra i milioni di persone già vaccinate. Senza alcuna indicazione finora di un collegamento con i vaccini, è importante che le campagne di immunizzazione continuino, per prevenire casi di malattia grave e morti di Covid-19". L'invito ad andare avanti arriva dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa che via Twitter torna sull'argomento vaccini e in particolare su quello di AstraZeneca, per il quale alcuni Paesi europei, Italia compresa, hanno disposto uno stop temporaneo e precauzionale in attesa di indicazioni che potranno arrivare dalle indagini in corso su alcuni eventi tromboembolici segnalati. "I dati sui casi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Il numero diavversiidentificati dopo la vaccinazione anti-è estremamente basso tra i milioni di persone già vaccinate. Senza alcuna indicazione finora di un collegamento con i vaccini, è importante che ledi immunizzazione continuino, per prevenire casi di malattia grave e morti di-19". L'invito ad andare avanti arriva dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità)che via Twitter torna sull'argomento vaccini e in particolare su quello di AstraZeneca, per il quale alcuni Paesi europei, Italia compresa, hanno disposto uno stop temporaneo e precauzionale in attesa di indicazioni che potranno arrivare dalle indagini in corso su alcunitromboembolici segnalati. "I dati sui casi di ...

