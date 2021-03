Covid: nuovi nomi per il Comitato Tecnico Scientifico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cambia il Comitato Tecnico Scientifico: dodici membri, Locatelli coordinatore. Lo stabilisce un’ordinanza del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio Il nuovo Comitato Tecnico Scientifico sarà costituito da 12 membri e a coordinarlo sarà il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. A stabilirlo un’ordinanza del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, d’intesa con la presidenza del Consiglio. Si… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cambia il: dodici membri, Locatelli coordinatore. Lo stabilisce un’ordinanza del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio Il nuovosarà costituito da 12 membri e a coordinarlo sarà il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. A stabilirlo un’ordinanza del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, d’intesa con la presidenza del Consiglio. Si… L'articolo Corriere Nazionale.

