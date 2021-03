Covid, nuove raccomandazioni Iss: “Due metri distanza se senza mascherina” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Il virus corre a causa della diffusione delle varianti e cambiano le raccomandazioni dell’Iss per contenere l’epidemia. La distanza da mantenere quando si consumano cibi e bevande o non si indossa la mascherina sale a due metri, e viene introdotta la quarantena anche per i vaccinati se entrati in ‘contatto stretto’ con un soggetto positivo, indipendentemente dal numero di dosi ricevute. Queste alcune delle raccomandazioni contenute in un nuovo rapporto redatto da Inail, Iss, Aifa e Ministero della Salute. Inoltre per i “test diagnostici molecolari si raccomanda di utilizzare come sistema di diagnosi in real-time PCR un test multi-target ovvero capace di rilevare più geni del virus e non solo il gene spike (S) che potrebbe dare risultati negativi in caso di variante con delezione all’interno del gene S, 11,12 quale la variante VOC 202012/01 (denominata anche B.1.1.7) identificata per la prima volta nel Regno Unito”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Il virus corre a causa della diffusione delle varianti e cambiano le raccomandazioni dell’Iss per contenere l’epidemia. La distanza da mantenere quando si consumano cibi e bevande o non si indossa la mascherina sale a due metri, e viene introdotta la quarantena anche per i vaccinati se entrati in ‘contatto stretto’ con un soggetto positivo, indipendentemente dal numero di dosi ricevute. Queste alcune delle raccomandazioni contenute in un nuovo rapporto redatto da Inail, Iss, Aifa e Ministero della Salute. Inoltre per i “test diagnostici molecolari si raccomanda di utilizzare come sistema di diagnosi in real-time PCR un test multi-target ovvero capace di rilevare più geni del virus e non solo il gene spike (S) che potrebbe dare risultati negativi in caso di variante con delezione all’interno del gene S, 11,12 quale la variante VOC 202012/01 (denominata anche B.1.1.7) identificata per la prima volta nel Regno Unito”.

Advertising

repubblica : ?? Covid, nuove raccomandazioni delle autorita' sanitarie: distanza di due metri quando si mangia, anche vaccinati i… - emergency_ong : Come si misura la vulnerabilità? Come individuare i bisogni dei 'nuovi poveri' generati dal #Covid? Ne parleremo on… - sole24ore : Iss-Inail, le nuove indicazioni:?dura 5 mesi l’effetto protettivo del Covid, a pranzo due metri di distanza… - Paesedellanima : RT @repubblica: ?? Covid, nuove raccomandazioni delle autorita' sanitarie: distanza di due metri quando si mangia, anche vaccinati in quaran… - OrchestraOSP : RT @imballoionico: “Quarantena anche per i vaccinati” Com’era la storia? “Evidenza scientifica”? “Fiducia nella scienza”? Ma andate a nasco… -