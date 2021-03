Covid, nelle Marche oggi i nuovi positivi sono 856. Impennata di contagi nella provincia di Ancona /Guarda la mappa del virus in tempo reale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ancona - Il virus continua a far sentire la sua forza. nelle Marche oggi i positivi al Covid sono 856. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 17 marzo 2021)- Ilcontinua a far sentire la sua forza.al856. Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 orestati testati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, oltre 20mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Balzo di vittime: 502. Tasso di positività scende al 5,5% - Agenzia_Ansa : La barriera corallina nelle Filippine invasa da migliaia di mascherine usate per proteggersi dal Covid e poi buttat… - RobertoBurioni : Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma a… - silviaindump : RT @Linkiesta: Il crescente divario economico tra Stati Uniti e Unione europea. Enormi le differenze nella campagna di vaccinazione, nell… - Linkiesta : Il crescente divario economico tra Stati Uniti e Unione europea. Enormi le differenze nella campagna di vaccinazi… -