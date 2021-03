Covid: Mattarella, 'Italia ha dimostrato spirito democratico, unità e coesione' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 160/mo anniversario dell'unità d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "L', colpita duramente dall'emergenza sanitaria, haancora una voltadi democrazia, die di. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comcapace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 160/mo anniversario dell'd'

