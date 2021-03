**Covid: Martina, 'sono stato relatore giornata vittime, domani ricordo e impegno'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Da parlamentare sono stato relatore alla Camera dei Deputati della legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. E' molto importante che oggi il Senato abbia definitivamente approvato la legge ed è estremamente significativo che il Presidente Draghi sia proprio domani, 18 marzo, nella mia città, Bergamo, nel primo anniversario di quel tragico giorno che tutti abbiamo ancora negli occhi". Così l'ex deputato bergamasco Maurizio Martina, oggi vicedirettore generale e consigliere speciale Fao. "Spero sia una giornata di ricordo e di impegno. Serve ancora il contributo responsabile di tutti, nessuno escluso e serve certamente rafforzare al massimo gli strumenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - “Da parlamentarealla Camera dei Deputati della legge che istituisce lanazionale in memoria delledel Covid. E' molto importante che oggi il Senato abbia definitivamente approvato la legge ed è estremamente significativo che il Presidente Draghi sia proprio, 18 marzo, nella mia città, Bergamo, nel primo anniversario di quel tragico giorno che tutti abbiamo ancora negli occhi". Così l'ex deputato bergamasco Maurizio, oggi vicedirettore generale e consigliere speciale Fao. "Spero sia unadie di. Serve ancora il contributo responsabile di tutti, nessuno escluso e serve certamente rafforzare al massimo gli strumenti ...

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Martina AGGIORNAMENTO COVID HOSPITAL TARANTINI AL 17 MARZO 2021 Il presidio ospedaliero "Valle d'Itria" di Martina Franca ospita n. 29 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina. La Casa di cura "Santa Rita" ospita n. 26 pazienti affetti da Covid. Il ...

Sci alpino: ufficializzato l'elenco degli atleti qualificati per i Campionati Italiani Children I protocolli di prevenzione anti - Covid dellamanifestazione prevedono un numero di tecnici ... Matilde Boaglio (Sestriere), Maddalena Rossi (Ski Team Sauze 2012), Martina Ivanov (Sauze d'Oulx), ...

**Covid: Martina, 'sono stato relatore giornata vittime, domani ricordo e impegno'** Il Tempo Covid-19, a Taranto altri 5 decessi in 24 ore... L’ASL Taranto ha reso noto che, alle ore 15.30 del 17 marzo 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita 71 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 26 p ...

Fermata dal Covid, la Padana non sfiderà domenica il Brescia CASALGRANDE. La serie A2 di pallamano femminile è giunta alla nona giornata, ma le squadre reggiane hanno vissuto un fine settimana privo di impegni agonistici. Sabato il Marconi Jumpers Castelnovo So ...

