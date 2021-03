Covid, maggiori controlli a Pasqua: le nuove direttive del Viminale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Covid, in vista delle festività di Pasqua arriva una nuova circolare dal Viminale: maggiori controlli su strade extraurbane, stazioni e non solo. maggiori controlli a Pasqua (pixabay)Continuano gli sforzi per contrastare l’epidemia da Covid: il Viminale ha previsto una stretta sui controlli contro il rischio di assembramento. La circolare è arrivata oggi. Come riporta Ansa, in vista delle festività di Pasqua, ci saranno controlli mirati nelle zone che sono più soggette a resse e assembramenti. Il numero di vittime del Covid è ancora molto alto: nelle ultime 24 ore si è arrivati a 502. La situazione è ancora preoccupante e proprio ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021), in vista delle festività diarriva una nuova circolare dalsu strade extraurbane, stazioni e non solo.(pixabay)Continuano gli sforzi per contrastare l’epidemia da: ilha previsto una stretta suicontro il rischio di assembramento. La circolare è arrivata oggi. Come riporta Ansa, in vista delle festività di, ci sarannomirati nelle zone che sono più soggette a resse e assembramenti. Il numero di vittime delè ancora molto alto: nelle ultime 24 ore si è arrivati a 502. La situazione è ancora preoccupante e proprio ...

Advertising

RaiNews : Gli Stati Uniti sono diventati i maggiori consumatori mondiali di pasta italiana, fuori dai confini nazionali sorpa… - Giacomo2701 : RT @GiovaQuez: Oggi 502 decessi per Covid. L'Ema ribadisce per la quarta volta in pochi giorni di proseguire le vaccinazioni perché 'i bene… - MenoStato : RT @GiovaQuez: Oggi 502 decessi per Covid. L'Ema ribadisce per la quarta volta in pochi giorni di proseguire le vaccinazioni perché 'i bene… - angela_lore_ : RT @APMARR_ITALIA: ?? #Vaccino anti-Covid-19 e patologie reumatologiche: come comportarsi? In questo periodo molti di noi si stanno ponendo… - phneutroeli : La verità è che se non avessimo DOVUTO temere il #Covid_19, avremmo potuto aspettare che venissero fatti maggiori c… -