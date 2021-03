Covid, l'Oms: vaccino Johnson&Johnson consigliato contro le varianti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il vaccino di Johnson&Johnson 'è consigliato anche nei Paesi in cui stanno circolando le diverse varianti del coronavirus'. Lo assicurano gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità. Delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildi Johnson&Johnson 'èanche nei Paesi in cui stanno circolando le diversedel coronavirus'. Lo assicurano gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità. Delle ...

Advertising

TgLa7 : 'Il #vaccino di #Johnson & #Johnson è consigliato anche nei Paesi in cui stanno circolando le diverse #varianti del… - fanpage : L’Oms dice che non c’è alcuna prova che il vaccino Covid #AstraZeneca provochi coaguli di sangue - MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms: vaccino Johnson&Johnson consigliato contro le varianti #Coronavirus - giulio_galli : RT @ultimenotizie: 'Il vaccino di Johnson & Johnson è consigliato anche nei Paesi in cui stanno circolando le diverse varianti del Covid'.… - batasearoyal : Covid, l'Oms: vaccino Johnson&Johnson consigliato contro le varianti - Tgcom24 -